Враг атаковал Одесчину и Николаевщину дронами: где слышали взрывы и какие последствия (карта)

Дроны запустили из мыса Чауда – Крым

В четверг, 9 мая, российские террористы атаковали юг Украины беспилотниками типа "Шахед". Взрывы звучали в Одесской и Николаевской областях.

Тревогу в Одесской области объявили после полуночи. Сначала местные паблики писали, что дроны держат курс на Затоку, но потом сообщили о движении БПЛА на Одессу.

По информации Телеграмм-канала Думская, громко также было в Черноморске и в Одесском районе. Там работала ПВО.

Отбой тревоги в регионе был объявлен в 2:16.

Атака на Николаев

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким также сообщил об атаке беспилотников. По его словам, в результате попадания БпЛА типа "Shahed 136/131" частично разрушено здание бывшего дома культуры в населенном пункте Первомайской общины.

"В результате попадания начался пожар, охвативший 200 кв. м., на данный момент возгорание ликвидировано. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Отчет об атаке от Воздушных сил

Командующий Воздушными Силами Николай Олещук сообщил, что РФ атаковала юг Украины 20-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" с мыса Чауда – Крым.

"В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожено 17 ударных БПЛА в Одесской области", — отметил Олещук.

Ранее "Телеграф" писал, что российские террористы обстреляли жилой район Харькова. В сети писали, что прилеты прошли на территории образовательного учреждения.