Враг атаковал Одесчину и Николаевщину дронами: где слышали взрывы и какие последствия (карта)
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Дроны запустили из мыса Чауда – Крым
В четверг, 9 мая, российские террористы атаковали юг Украины беспилотниками типа "Шахед". Взрывы звучали в Одесской и Николаевской областях.
Тревогу в Одесской области объявили после полуночи. Сначала местные паблики писали, что дроны держат курс на Затоку, но потом сообщили о движении БПЛА на Одессу.
По информации Телеграмм-канала Думская, громко также было в Черноморске и в Одесском районе. Там работала ПВО.
Отбой тревоги в регионе был объявлен в 2:16.
Атака на Николаев
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким также сообщил об атаке беспилотников. По его словам, в результате попадания БпЛА типа "Shahed 136/131" частично разрушено здание бывшего дома культуры в населенном пункте Первомайской общины.
"В результате попадания начался пожар, охвативший 200 кв. м., на данный момент возгорание ликвидировано. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Отчет об атаке от Воздушных сил
Командующий Воздушными Силами Николай Олещук сообщил, что РФ атаковала юг Украины 20-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" с мыса Чауда – Крым.
"В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожено 17 ударных БПЛА в Одесской области", — отметил Олещук.
Ранее "Телеграф" писал, что российские террористы обстреляли жилой район Харькова. В сети писали, что прилеты прошли на территории образовательного учреждения.