Киевской области досталось во время ночного обстрела: как выглядит место падения обломков в Красиловке (эксклюзивные фото и видео)

Даже обломки могут стать причиной существенных разрушений

Россияне в ночь на 8 мая нанесли масштабный удар по Украине с использованием дронов и ракет. В частности досталось и Киевской области.

Так в Красиловке, что в Броварском районе, обломки упали на жилой дом из-за чего два человека получили ранения. На месте побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, который поделился снимками и видеозаписью разрушений.

В момент падения обломков в здании находилась 62-летняя женщина и ее 34-летний сын. Они получили ранения и были госпитализированы.

Красиловка

Как сообщалось ранее, утром 8 мая российские оккупанты совершили массированную атаку по Украине. Взрывы прогремели в нескольких городах и областях.

В Киевской городской государственной администрации говорят, что россияне нанесли по столице ракетный удар, применив крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Все воздушные цели были уничтожены ПВО.

Всего в ночь на 8 мая россияне применили 55 ракет и 21 ударный беспилотник. Их целями в основном стали объекты энергетической инфраструктуры.

Как сообщал "Телеграф", враг с территории Саратовской области запустил ракеты Х-101/555 по Львовской области. Они преодолели около 1830 километров. На Львовщине работала ПВО, прозвучали взрывы.