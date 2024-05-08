Под Киевом из-за атаки врага случился пожар: есть пострадавшие (детали)

Такого в Броварском районе не было уже давно

В среду, 8 мая, россияне массированно обстреляли Украину ракетами и "шахедами". Взрывы прозвучали в нескольких областях, в том числе в Киеве и области — в Броварском районе в результате обстрелов произошел пожар.

По информации ГСЧС, произошло возгорание объекта гражданской инфраструктуры в одном из населенных пунктов Броварского района. Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

"В результате ракетной атаки и возгорания объекта гражданской инфраструктуры, повреждения получили два человека — женщина 1962 г.р. и мужчина 1990 г.р. В стрессовом состоянии и с повреждением конечностей госпитализированы в Броварскую больницу", — проинформировал он позднее.

Напомним, рано утром 8 мая россияне атаковали Киев крылатыми ракетами Х-101, запущенными с бомбардировщиков Ту-95МС, по российским ракетам сработала противовоздушная оборона. По данным КМВА, все воздушные цели, которые летели на столицу, были успешно уничтожены силами ПВО. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры.

В ночь на 8 мая россияне совершили массированный удар по Украине ракетами и "шахедами". Их целями в основном стали объекты энергетической инфраструктуры.

Как сообщал "Телеграф", враг с территории Саратовской области запустил ракеты Х-101/555 по Львовской области. Они преодолели около 1830 километров. На Львовщине работала ПВО, прозвучали взрывы.