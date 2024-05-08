В Луганск прилетели "подарки" от ВСУ: горит нефтебаза российских оккупантов (видео)

О пострадавших пока неизвестно, но уровень пожара очень высок

Временно оккупированный российскими террористами украинский Луганск вечером 7 мая слышал мощные взрывы. После этого в городе начался сильный пожар: загорелась нефтебаза, которую российские террористы использовали в своих целях.

Об этом сообщили российские пропагандисты и местные каналы в Telegram. Информацию подтвердил главарь террористов "ЛНР" Леонид Пасечник, который первым заявил об украинской ракетной атаке.

На месте взрывов работают местные пожарные так называемого "МЧС ЛНР". О пострадавших пока неизвестно, но уровень пожара очень высок. В комментариях местных каналов подтверждают данные о нескольких взрывах.

Российские пропагандисты уже заявили о том, что ВСУ якобы атаковали нефтебазу американскими ракетами ATACMS. Украина не комментировала атаку, но теоретически утверждение россиян может быть правдой. Оккупированный Луганск и линию фронта разделяет более 100 километров.

Как сообщалось ранее, российские паблики 6 мая начали нагнетать панику о том, что ВСУ готовит "самый масштабный ракетный удар" в день "инаугурации" российского диктатора Владимира Путина. В частности, тогда угроза была объявлена для оккупированного Крыма.

Хотя пропагандисты и заявили о том, что над полуостровом якобы были сбиты несколько крылатых ракет, однако местные мониторинговые группы о пролетах ракет не сообщали и работу ПВО не слышали.