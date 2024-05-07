Автоматные очереди и взрывы переполошили жителей Таганрога: россияне говорят о беспилотниках (видео)

Неподалеку от города слышали пролеты БПЛА

В российском Таганроге (Ростовская область) вечером прозвучала автоматная стрельба. Местные пропагандисты уже начали сообщать якобы об обстреле со стороны Украины.

Как сообщают местные telegram-каналы, выстрелы прозвучали после 21:00 по местному времени (то же, что и по Киеву). Сообщается, что примерно в 22:15 там слышали глухой "бабах".

При этом в российском сегменте сети начали появляться сообщения о том, что якобы со стороны Украины были произведены запуски ракет С-200, но они были уничтожены на подлете к городу.

Ближе к 23:00 в расположенном неподалеку Покровском были слышны звуки, которые напоминают пролеты БПЛА типа "Шахед", а местные паблики сообщили, что они движутся в сторону Таганрога.

Как сообщалось ранее, российские паблики 6 мая начали нагнетать панику о том, что ВСУ готовит "самый масштабный ракетный удар" в день "инаугурации" российского диктатора Владимира Путина. В частности тогда угроза была объявлена для оккупированного Крыма.

Хотя пропагандисты и заявили о том, что над полуостровом якобы были сбиты несколько крылатых ракет, однако местные мониторинговые группы о пролетах ракет не сообщали и работу ПВО не слышали.