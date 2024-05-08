В Луганськ прилетіли "подарунки" від ЗСУ: палає нафтобаза російських окупантів (відео)

Про постраждалих поки що невідомо, але рівень пожежі дуже високий

Тимчасово окупований російськими терористами український Луганськ ввечері 7 травня чув потужні вибухи. Після цього у місті почалася сильна пожежа: загорілася нафтобаза, яку російські терористи використовували у своїх цілях.

Про це повідомили російські пропагандисти та місцеві канали у Telegram. Інформацію підтвердив ватажок терористів "ЛНР" Леонід Пасічник, який першим заявив про українську ракетну атаку.

На місці вибухів працюють місцеві пожежники з так званого "МНС ЛНР". Про постраждалих поки що невідомо, але рівень пожежі дуже високий. У коментарях місцевих каналів підтверджують дані щодо кількох вибухів.

Російські пропагандисти вже заявили про те, що ЗСУ нібито атакували нафтобазу американськими ракетами ATACMS. Україна не коментувала атаку, проте теоретично твердження росіян може бути правдою. Окупований Луганськ та лінію фронту розділяє понад 100 кілометрів.

Як повідомлялося раніше, російські пабліки 6 травня почали нагнітати паніку про те, що ЗСУ готує "наймасштабніший ракетний удар" у день "інавгурації" російського диктатора Володимира Путіна. Зокрема, тоді загрозу було оголошено для окупованого Криму.

Хоча пропагандисти і заявили про те, що над півостровом нібито було збито кілька крилатих ракет, проте місцеві моніторингові групи про прольоти ракет не повідомляли та роботу ППО не чули.