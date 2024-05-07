Автоматні черги та вибухи переполошили мешканців Таганрога: росіяни говорять про безпілотники (відео)

Неподалік міста чули прольоти БПЛА

У російському Таганрозі (Ростовська область) увечері пролунала автоматна стрілянина. Місцеві пропагандисти вже почали повідомляти про обстріл з боку України.

Як повідомляють місцеві telegram-канали, постріли пролунали після 21:00 за місцевим часом (те саме, що й за Києвом). Повідомляється, що приблизно о 22:15 там чули глухий "бабах".

При цьому в російському сегменті мережі почали з’являтися повідомлення про те, що нібито з боку України було здійснено запуск ракет С-200, але їх було знищено на підльоті до міста.

Ближче до 23:00 у Покровському неподалік були чутні звуки, які нагадують прольоти БПЛА типу "Шахед", а місцеві пабліки повідомили, що вони рухаються в бік Таганрога.

Як повідомлялося раніше, російські пабліки 6 травня почали нагнітати паніку про те, що ЗСУ готує "наймасштабніший ракетний удар" у день "інавгурації" російського диктатора Володимира Путіна. Зокрема, тоді загрозу було оголошено для окупованого Криму.

Хоча пропагандисти і заявили про те, що над півостровом нібито було збито кілька крилатих ракет, проте місцеві моніторингові групи про прольоти ракет не повідомляли та роботу ППО не чули.