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Таганрог стане головним логістичним хабом. ГУР розповів деталі про залізницю Ростов-Крим

Автор
Анастасія Галата Анастасія Галата
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Автор
Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов
Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Фото Колаж "Телеграфу"

Буде розширено наявні термінали, збудовано нові склади та залізничну станцію

У залізниці "Ростов — Крим" через окупований південь України головним логістичним хабом з російського боку стане місто Таганрог. Про це "Телеграфу" повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

"Головним логістичним хабом з російського боку стане Таганрог. Там відбуватиметься накопичення вантажів. Буде розширено наявні термінали, збудовано нові склади та залізничну станцію", — зазначив Юсов.

На окупованих територіях планується створення чотирьох логістичних вузлів: Волноваха, Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь. Вони виконуватимуть функцію логістичного забезпечення на окупованих територіях материкової України, залізничного сполучення між портами та накопичення і розподілу награбованого майна для вивезення на територію РФ.

Більше подробиць про будівництво залізниці у Крим через тимчасово окупований південь України читайте у статті "Телеграфу": "Дублер" Кримського мосту під прицілом ГУР. Що відомо про залізницю РФ у Крим через Маріуполь".

Раніше "Телеграф" писав, що Росія змирилась із перспективою знищення Кримського мосту та більше не розглядає його як надійну транспортну артерію.

Теги:
#Крим #Залізна дорога #Андрій Юсов #ГУР