Укр

Таганрог станет основным логистическим хабом. ГУР рассказал детали о железной дороге Ростов-Крым

Автор
Анастасия Галата Анастасия Галата
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Автор
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. Фото Коллаж "Телеграфа"

Будут расширены существующие терминалы, построены новые склады и железнодорожная станция.

У железной дороги "Ростов — Крым" через оккупированный юг Украины главным логистическим хабом с российской стороны станет город Таганрог. Об этом "Телеграфу" сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

"Главным логистическим хабом с российской стороны станет Таганрог. Там будет происходить накопление грузов. Будут расширены существующие терминалы, построены новые склады и железнодорожную станцию", — отметил Юсов.

На оккупированных территориях планируется создание четырех логистических узлов: Волноваха, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь. Они будут выполнять функцию логистического обеспечения на оккупированных территориях материковой Украины, железнодорожного сообщения между портами, накопления и распределения награбленного имущества для вывоза на территорию РФ.

Больше подробностей о строительстве железной дороги в Крым из-за временно оккупированного юга Украины читайте в статье "Телеграфа": "Дублер" Крымского моста под прицелом ГУР. Что известно о железной дороге РФ в Крым через Мариуполь".

Ранее "Телеграф" писал, что Россия смирилась с перспективой уничтожения Крымского моста и больше не рассматривает его как надежную транспортную артерию.

Теги:
#Крым #Железная дорога #Андрей Юсов #ГУР