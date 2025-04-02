Росіяни масовано атакували Харків безпілотниками: було багато вибухів, є постраждалі (оновлено, фото)

Внаслідок атаки окупантів є пошкодження та руйнування житла, а також постраждалі

Російські окупанти в ніч на 2 квітня масовано атакували ударними безпілотниками Холодногірський район Харкова – буквально через день після масованого удару 31 березня. Не менше 15 ударів безпілотниками було завдано по місту, є руйнування житлового фонду та пошкодження інфраструктури, а також постраждалі внаслідок чергового російського нападу на місто.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. За його словами, наразі відомо про вісьмох постраждалих, в тому числі двох дітей, пошкодження та руйнування приватних будинків.

"З наслідків — загоряння двох промислових будівель, поряд з ними пошкоджено понад 10 будинків приватного сектору… За уточненою інформацією міського Ситуаційного центру, по Харкову було завдано 15 ударів безпілотниками", – зазначив він.

Наслідки ворожої атаки підтвердив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його даними, у більшості постраждалих – гостра реакція на стресс. Після ударів почалася сильна пожежа у промисловій будівлі, також є пряме влучання у приватний будинок.

"Внаслідок ударів БпЛА типу "Шахед" сталося влучання в приватний будинок. Також внаслідок обстрілу наразі горить покрівля 4-поверхової будівлі на площі 1000 м кв. і будівля на площі 500 м кв.", – написав він.

В ДСНС Харкова повідомили про пошкодження понад 20 приватних житлових будинків. Про це "Суспільному" сказав директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких.

"Зараз триває гасіння пожежі. На місце прибули комунальні служби, частина комунальників закривають контури пошкоджених будинків, у нас пошкоджено понад 20 будинків. Інші комунальники допомагають рятувальникам… Ми бачимо, що площа обстрілу велика, тому кількість пошкоджених будинків буде збільшуватись. Зараз продовжується обхід будинків. Це цивільні підприємства, виробляли санчата та поліпропілен, тобто, побутові товари не військового призначення", – зазначив він.

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко сказав, що це вже четверта масована атака безпілотників на Харків за останній місяць, це значить, що ворог змінив тактику та зробив упор на терор мирного населення.

"Наразі відомо про 8 постраждалих. У всіх — гостра реакція на стрес. Чотири жінки, один дорослий чоловік, дівчинка 16 років, хлопчики віком 7 років і 9 місяці", – зазначив він.

Фото: Суспільне. Харків

Фото: Суспільне. Харків

Фото: Суспільне. Харків

Фото: Суспільне. Харків

Фото: Суспільне. Харків

Фото: Суспільне. Харків

Фото: Суспільне. Харків

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що звечора 29 березня і потім упродовж ночі російські військові запускали по Україні ударні БПЛА типу "Шахед". Внаслідок атаки у Харкові загинули двоє людей, а кількість постраждалих збільшилася до 30, серед них п’ять дітей.

Також "Телеграф" писав про те, що росіяни 28 березня росіяни завдали масштабного удару по Дніпру, через що загинули четверо людей і ще понад двадцять отримали поранення. Під час удару було зруйновано один із символів міста — корабель у готельно-ресторанному комплексі "Бартоломео". На території комплексу було кілька сотень людей, але їх встигли евакуювати до прильоту.