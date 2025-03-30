Загиблі у Харкові, вибухи на Київщині та рої "Шахедів": що відомо про нічну атаку по Україні (фото)
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Щонайменше у 14 містах та населених пунктах пролунали вибухи
З вечора 29 березня і потім упродовж ночі російські військові запускали Україною ударні БПЛА типу "Шахед". В результаті є руйнування, загиблі та постраждалі.
"Телеграф" зібрав інформацію про цю атаку, посилаючись на офіційні джерела, а також моніторингові Telegram-канали. Зазначимо, що найбільше у цій атаці постраждав Харків.
Ворог почав запускати безпілотники по Україні приблизно з 20:15 28 березня і продовжував атаку протягом шести годин.
Куди запускали "Шахеди"
За інформацією Повітряних сил України, запуск БПЛА розпочався приблизно о 8 годині вечора 29 березня.
20:15 зафіксовано рух ударних БПЛА через Сумську область – курсом на Чернігівщину.
20:32 кілька груп ударних БПЛА через Сумщину – у напрямку Харківщини.
20:46 частина "Шахедів" із Сумщини летить на Полтавщину.
21:18 зафіксовано групи БПЛА із Донецької та Харківської області, курсом на Дніпропетровщину.
22:05 рух ударних БпЛА зафіксовано:
- на кордоні Чернігівщини та Сумщини курсом на південний захід,
- в районі Ніжина та Прилук,
- у бік Київської області.
- на Дніпропетровщині (Самарівський район), курс на Полтавщину.
- у районі Полтави.
- БпЛА курсом на Харків та Чугуїв.
- БпЛА у напрямку Черкас.
23:11 групи БПЛА на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину.
- через Чернігівщину шахеди на Київщину.
- у Полтавській області загроза для Миргорода.
- кілька груп у районі Харкова.
- через Кіровоградщину – курсом на Черкащину.
23:46 – з Київщини група ударних БПЛА тримає курс на Вінницьку/Житомирщину.
00:32 – рух ударних БпЛА:
- через Сумщину курсом на Полтавщину.
- з Полтавської області повз Глобине — Черкаської області.
- на Черкащині повз Золотоношу курсом на південний захід.
- через південь Чернігівщини курсом на Київську область.
- на кордоні Кіровоградської та Дніпропетровщини.
00:47 – зафіксовано декілька БПЛА курсом на Кременчук.
01:03 – БПЛА тримають курс у бік Сум.
02:04 — Відбій загрози ударних БПЛА.
Де лунали вибухи
Згідно з інформацією моніторингових Telegram-каналів, вибухи чули в:
- Харків;
- Золочів (Харківська область);
- Полтавський район;
- Черкаському районі;
- Чугуєве (Харківська область);
- Ніжині (Чернігівська область);
- Яготині (Київська область);
- Сумах;
- Херсон;
- Світловодське (Кіровоградський район);
- Умані;
- Житомирщині;
- Золотоноші;
- Білгороді Дністровському (Одеська область)
Атака по Харкову
Увечері суботи, 29 березня, росіяни завдали масштабного удару по Харкову. Внаслідок атаки загинули двоє людей, а кількість постраждалих збільшилася до 30, серед них п’ять дітей.
Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко розповів, що за попередніми даними, ворог використав для ударів по місту ударні БпЛА "Герань-2".
Ворог завдав шість ударів по місту. Один у Холодногірському районі Харкова. Там було пряме влучання по приватному житловому будинку. І п’ять ударів було по Шевченківському району. Зафіксовано влучання біля висотної будівлі офісного призначення, також пошкоджено медичний заклад, ще приліт у приватний житловий будинок, де внаслідок вибуху загинув чоловік.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що росіяни 28 березня росіяни завдали масштабного удару по Дніпру, через що загинули четверо людей і ще більше двадцяти отримали поранення. Під час удару було зруйновано один із символів міста — корабель у готельно-ресторанному комплексі Бартоломео. На території комплексу було кілька сотень людей, але їх встигли евакуювати до прильоту.