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Загиблі у Харкові, вибухи на Київщині та рої "Шахедів": що відомо про нічну атаку по Україні (фото)

Автор
Анастасія Мокрик
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Росіяни атакували Україну "Шахедами" Новина оновлена 30 березня 2025, 06:58
Росіяни атакували Україну "Шахедами". Фото Колаж "Телеграфу"

Щонайменше у 14 містах та населених пунктах пролунали вибухи

З вечора 29 березня і потім упродовж ночі російські військові запускали Україною ударні БПЛА типу "Шахед". В результаті є руйнування, загиблі та постраждалі.

"Телеграф" зібрав інформацію про цю атаку, посилаючись на офіційні джерела, а також моніторингові Telegram-канали. Зазначимо, що найбільше у цій атаці постраждав Харків.

Ворог почав запускати безпілотники по Україні приблизно з 20:15 28 березня і продовжував атаку протягом шести годин.

Куди запускали "Шахеди"

За інформацією Повітряних сил України, запуск БПЛА розпочався приблизно о 8 годині вечора 29 березня.

20:15 зафіксовано рух ударних БПЛА через Сумську область – курсом на Чернігівщину.

20:32 кілька груп ударних БПЛА через Сумщину – у напрямку Харківщини.

20:46 частина "Шахедів" із Сумщини летить на Полтавщину.

21:18 зафіксовано групи БПЛА із Донецької та Харківської області, курсом на Дніпропетровщину.

22:05 рух ударних БпЛА зафіксовано:

  • на кордоні Чернігівщини та Сумщини курсом на південний захід,
  • в районі Ніжина та Прилук,
  • у бік Київської області.
  • на Дніпропетровщині (Самарівський район), курс на Полтавщину.
  • у районі Полтави.
  • БпЛА курсом на Харків та Чугуїв.
  • БпЛА у напрямку Черкас.

23:11 групи БПЛА на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину.

  • через Чернігівщину шахеди на Київщину.
  • у Полтавській області загроза для Миргорода.
  • кілька груп у районі Харкова.
  • через Кіровоградщину – курсом на Черкащину.

23:46 – з Київщини група ударних БПЛА тримає курс на Вінницьку/Житомирщину.

00:32 – рух ударних БпЛА:

  • через Сумщину курсом на Полтавщину.
  • з Полтавської області повз Глобине — Черкаської області.
  • на Черкащині повз Золотоношу курсом на південний захід.
  • через південь Чернігівщини курсом на Київську область.
  • на кордоні Кіровоградської та Дніпропетровщини.

00:47 – зафіксовано декілька БПЛА курсом на Кременчук.

01:03 – БПЛА тримають курс у бік Сум.

02:04 — Відбій загрози ударних БПЛА.

Де лунали вибухи

Згідно з інформацією моніторингових Telegram-каналів, вибухи чули в:

  • Харків;
  • Золочів (Харківська область);
  • Полтавський район;
  • Черкаському районі;
  • Чугуєве (Харківська область);
  • Ніжині (Чернігівська область);
  • Яготині (Київська область);
  • Сумах;
  • Херсон;
  • Світловодське (Кіровоградський район);
  • Умані;
  • Житомирщині;
  • Золотоноші;
  • Білгороді Дністровському (Одеська область)

Атака по Харкову

Увечері суботи, 29 березня, росіяни завдали масштабного удару по Харкову. Внаслідок атаки загинули двоє людей, а кількість постраждалих збільшилася до 30, серед них п’ять дітей.

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко розповів, що за попередніми даними, ворог використав для ударів по місту ударні БпЛА "Герань-2".

Ворог завдав шість ударів по місту. Один у Холодногірському районі Харкова. Там було пряме влучання по приватному житловому будинку. І п’ять ударів було по Шевченківському району. Зафіксовано влучання біля висотної будівлі офісного призначення, також пошкоджено медичний заклад, ще приліт у приватний житловий будинок, де внаслідок вибуху загинув чоловік.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що росіяни 28 березня росіяни завдали масштабного удару по Дніпру, через що загинули четверо людей і ще більше двадцяти отримали поранення. Під час удару було зруйновано один із символів міста — корабель у готельно-ресторанному комплексі Бартоломео. На території комплексу було кілька сотень людей, але їх встигли евакуювати до прильоту.

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#Харків #Вибухи #БПЛА #Атака