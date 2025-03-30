Загиблі у Харкові, вибухи на Київщині та рої "Шахедів": що відомо про нічну атаку по Україні (фото)

Щонайменше у 14 містах та населених пунктах пролунали вибухи

З вечора 29 березня і потім упродовж ночі російські військові запускали Україною ударні БПЛА типу "Шахед". В результаті є руйнування, загиблі та постраждалі.

"Телеграф" зібрав інформацію про цю атаку, посилаючись на офіційні джерела, а також моніторингові Telegram-канали. Зазначимо, що найбільше у цій атаці постраждав Харків.

Ворог почав запускати безпілотники по Україні приблизно з 20:15 28 березня і продовжував атаку протягом шести годин.

Куди запускали "Шахеди"

За інформацією Повітряних сил України, запуск БПЛА розпочався приблизно о 8 годині вечора 29 березня.

20:15 зафіксовано рух ударних БПЛА через Сумську область – курсом на Чернігівщину.

20:32 кілька груп ударних БПЛА через Сумщину – у напрямку Харківщини.

20:46 частина "Шахедів" із Сумщини летить на Полтавщину.

21:18 зафіксовано групи БПЛА із Донецької та Харківської області, курсом на Дніпропетровщину.

22:05 рух ударних БпЛА зафіксовано:

на кордоні Чернігівщини та Сумщини курсом на південний захід,

в районі Ніжина та Прилук,

у бік Київської області.

на Дніпропетровщині (Самарівський район), курс на Полтавщину.

у районі Полтави.

БпЛА курсом на Харків та Чугуїв.

БпЛА у напрямку Черкас.

23:11 групи БПЛА на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину.

через Чернігівщину шахеди на Київщину.

у Полтавській області загроза для Миргорода.

кілька груп у районі Харкова.

через Кіровоградщину – курсом на Черкащину.

23:46 – з Київщини група ударних БПЛА тримає курс на Вінницьку/Житомирщину.

00:32 – рух ударних БпЛА:

через Сумщину курсом на Полтавщину.

з Полтавської області повз Глобине — Черкаської області.

на Черкащині повз Золотоношу курсом на південний захід.

через південь Чернігівщини курсом на Київську область.

на кордоні Кіровоградської та Дніпропетровщини.

00:47 – зафіксовано декілька БПЛА курсом на Кременчук.

01:03 – БПЛА тримають курс у бік Сум.

02:04 — Відбій загрози ударних БПЛА.

Де лунали вибухи

Згідно з інформацією моніторингових Telegram-каналів, вибухи чули в:

Харків;

Золочів (Харківська область);

Полтавський район;

Черкаському районі;

Чугуєве (Харківська область);

Ніжині (Чернігівська область);

Яготині (Київська область);

Сумах;

Херсон;

Світловодське (Кіровоградський район);

Умані;

Житомирщині;

Золотоноші;

Білгороді Дністровському (Одеська область)

Атака по Харкову

Увечері суботи, 29 березня, росіяни завдали масштабного удару по Харкову. Внаслідок атаки загинули двоє людей, а кількість постраждалих збільшилася до 30, серед них п’ять дітей.

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко розповів, що за попередніми даними, ворог використав для ударів по місту ударні БпЛА "Герань-2".

Ворог завдав шість ударів по місту. Один у Холодногірському районі Харкова. Там було пряме влучання по приватному житловому будинку. І п’ять ударів було по Шевченківському району. Зафіксовано влучання біля висотної будівлі офісного призначення, також пошкоджено медичний заклад, ще приліт у приватний житловий будинок, де внаслідок вибуху загинув чоловік.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що росіяни 28 березня росіяни завдали масштабного удару по Дніпру, через що загинули четверо людей і ще більше двадцяти отримали поранення. Під час удару було зруйновано один із символів міста — корабель у готельно-ресторанному комплексі Бартоломео. На території комплексу було кілька сотень людей, але їх встигли евакуювати до прильоту.