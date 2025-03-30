Погибшие в Харькове, взрывы на Киевщине и рои "Шахедов": что известно о ночной атаке по Украине (фото)
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По меньшей мере в 14 городах и населенных пунктах раздались взрывы
С вечера 29 марта и затем на протяжении ночи российские военные запускали по Украине ударные БПЛА типа "Шахед". В результате есть разрушения, погибшие и пострадавшие.
"Телеграф" собрал информацию об этой атаке, ссылаясь на официальные источники, а также мониторинговые Telegram-каналы. Отметим, что больше всего в этой атаке пострадал Харьков.
Враг начал запускать беспилотники по Украине примерно с 20:15 28 марта и продолжал атаку на протяжении шести часов.
Куда запускали "Шахеды"
Согласно информации Воздушных сил Украины, запуск БПЛА начался примерно в 8 часов вечера 29 марта.
20:15 зафиксировано движение ударных БпЛА через Сумскую область – курсом на Черниговщину.
20:32 несколько групп ударных БпЛА через Сумщину – в направлении Харьковщины.
20:46 часть "Шахедов" из Сумщины летит на Полтавщину.
21:18 зафиксированы группы БПЛА из Донецкой и Харьковской области, курсом на Днепропетровщину.
22:05 движение ударных БпЛА зафиксировано:
- на границе Черниговщины и Сумщины курсом на юго-запад,
- в районе Нежина и Прилук,
- в сторону Киевскую область.
- на Днепропетровщине (Самаровский район), курс на Полтавщину.
- в районе Полтавы.
- БпЛА курсом на Харьков и Чугуев.
- БпЛА в направлении Черкасс.
23:11 группы БПЛА на севере Сумщины курсом на Черниговщину.
- через Черниговщину шахеды на Киевскую область.
- в Полтавской области угроза для Миргорода.
- несколько групп в районе Харькова.
- через Кировоградщину – курсом на Черкасщину.
23:46 – с Киевщины группа ударных БпЛА держит курс на Винницкую/Житомирщину.
00:32 – движение ударных БпЛА:
- через Сумщину курсом на Полтавщину.
- из Полтавской области мимо Глобино — Черкасской области.
- на Черкасщине мимо Золотоноши курсом на юго-запад.
- через юг Черниговской области курсом на Киевскую область.
- на границе Кировоградской и Днепропетровщины.
00:47 – зафиксировано несколько БпЛА курсом на Кременчуг.
01:03 – БпЛА держат курс в сторону Сум.
02:04 — Отбой угрозы ударных БПЛА.
Где гремели взрывы
Согласно информации мониторинговых Telegram-каналов, взрывы слышали в:
- Харькове;
- Золочеве (Харьковсая область);
- Полтавском районе;
- В Черкасском районе;
- Чугуеве (Харьковская область);
- Нежине (Черниговская область);
- Яготине (Киевская область);
- Сумах;
- Херсоне;
- Светловодске (Кировоградский район);
- Умани;
- Житомирщине;
- Золотоноше;
- Белгороде Днестровском (Одесская область)
Атака по Харькову
Вечером субботы, 29 марта, россияне нанесли масштабный удар по Харькову. В результате атаки погибли два человека, а количество пострадавших увеличилось до 30, среди них пять детей.
Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал, что по предварительным данным, враг использовал для ударов по городу ударные БпЛА "Герань-2".
Враг нанес шесть ударов по городу. Один по Холодногорскому району Харькова. Там было прямое попадание в частный жилой дом. И пять ударов было по Шевченковскому району. Зафиксировано попадание возле высотного здания офисного назначения, также повреждено медицинское учреждение, еще попадание по частному жилому дому, где в результате взрыва погиб мужчина.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что россияне 28 марта россияне нанесли масштабный удар по Днепру из-за чего погибли четыре человека и еще более двадцати получили ранения. Во время удара был разрушен один из символов города — корабль в гостинично-ресторанном комплексе Бартоломео. На территории комплекса находилось несколько сотен человек, но их успели эвакуировать до прилета.