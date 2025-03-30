Погибшие в Харькове, взрывы на Киевщине и рои "Шахедов": что известно о ночной атаке по Украине (фото)

По меньшей мере в 14 городах и населенных пунктах раздались взрывы

С вечера 29 марта и затем на протяжении ночи российские военные запускали по Украине ударные БПЛА типа "Шахед". В результате есть разрушения, погибшие и пострадавшие.

"Телеграф" собрал информацию об этой атаке, ссылаясь на официальные источники, а также мониторинговые Telegram-каналы. Отметим, что больше всего в этой атаке пострадал Харьков.

Враг начал запускать беспилотники по Украине примерно с 20:15 28 марта и продолжал атаку на протяжении шести часов.

Куда запускали "Шахеды"

Согласно информации Воздушных сил Украины, запуск БПЛА начался примерно в 8 часов вечера 29 марта.

20:15 зафиксировано движение ударных БпЛА через Сумскую область – курсом на Черниговщину.

20:32 несколько групп ударных БпЛА через Сумщину – в направлении Харьковщины.

20:46 часть "Шахедов" из Сумщины летит на Полтавщину.

21:18 зафиксированы группы БПЛА из Донецкой и Харьковской области, курсом на Днепропетровщину.

22:05 движение ударных БпЛА зафиксировано:

на границе Черниговщины и Сумщины курсом на юго-запад,

в районе Нежина и Прилук,

в сторону Киевскую область.

на Днепропетровщине (Самаровский район), курс на Полтавщину.

в районе Полтавы.

БпЛА курсом на Харьков и Чугуев.

БпЛА в направлении Черкасс.

23:11 группы БПЛА на севере Сумщины курсом на Черниговщину.

через Черниговщину шахеды на Киевскую область.

в Полтавской области угроза для Миргорода.

несколько групп в районе Харькова.

через Кировоградщину – курсом на Черкасщину.

23:46 – с Киевщины группа ударных БпЛА держит курс на Винницкую/Житомирщину.

00:32 – движение ударных БпЛА:

через Сумщину курсом на Полтавщину.

из Полтавской области мимо Глобино — Черкасской области.

на Черкасщине мимо Золотоноши курсом на юго-запад.

через юг Черниговской области курсом на Киевскую область.

на границе Кировоградской и Днепропетровщины.

00:47 – зафиксировано несколько БпЛА курсом на Кременчуг.

01:03 – БпЛА держат курс в сторону Сум.

02:04 — Отбой угрозы ударных БПЛА.

Где гремели взрывы

Согласно информации мониторинговых Telegram-каналов, взрывы слышали в:

Харькове;

Золочеве (Харьковсая область);

Полтавском районе;

В Черкасском районе;

Чугуеве (Харьковская область);

Нежине (Черниговская область);

Яготине (Киевская область);

Сумах;

Херсоне;

Светловодске (Кировоградский район);

Умани;

Житомирщине;

Золотоноше;

Белгороде Днестровском (Одесская область)

Атака по Харькову

Вечером субботы, 29 марта, россияне нанесли масштабный удар по Харькову. В результате атаки погибли два человека, а количество пострадавших увеличилось до 30, среди них пять детей.

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал, что по предварительным данным, враг использовал для ударов по городу ударные БпЛА "Герань-2".

Враг нанес шесть ударов по городу. Один по Холодногорскому району Харькова. Там было прямое попадание в частный жилой дом. И пять ударов было по Шевченковскому району. Зафиксировано попадание возле высотного здания офисного назначения, также повреждено медицинское учреждение, еще попадание по частному жилому дому, где в результате взрыва погиб мужчина.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что россияне 28 марта россияне нанесли масштабный удар по Днепру из-за чего погибли четыре человека и еще более двадцати получили ранения. Во время удара был разрушен один из символов города — корабль в гостинично-ресторанном комплексе Бартоломео. На территории комплекса находилось несколько сотен человек, но их успели эвакуировать до прилета.