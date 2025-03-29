Разрушения, пожары, десятки пострадавших: что происходит в Днепре после атаки россиян (фото, видео)

Целями российские оккупанты выбрали исключительно объекты гражданской инфраструктуры.

В Днепре после атаки российских оккупантов вечером 28 марта уже по меньшей мере 19 человек получили ранения, а четверо погибли, поисково-спасательная операция на месте попаданий продолжается. Россияне атаковали город ударными БПЛА типа "шахед", на месте падения обломков сбитых БПЛА и непосредственно беспилотников – пожары и разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. По его словам, целями российские оккупанты выбрали исключительно объекты гражданской инфраструктуры.

"Из-за вечерней атаки БпЛА в Днепре повреждены несколько многоэтажек. Возникли пожары в почти десятке частных домов. Загорелись гаражи и СТО. Пожар в гостинично-ресторанном комплексе спасателям удалось локализовать. Количество пострадавших увеличилось до 19", — сообщил он, также опубликовав фотографии с мест атаки.

Местные каналы опубликовали видео с мест попаданий российских БПЛА. Также они показали, как сейчас выглядят попавшие под атаку беспилотников улицы Днепра. По данным мониторинговых каналов, всего над Днепропетровской областью находилось до 30 "шахедов", не менее 20 из которых атаковали Днепр.

Национальная полиция Днепропетровской области тем временем подтвердила, что четыре человека погибли, 19 пострадали. Полицейские сейчас работают на местах, помогая устранить последствия атаки.

"На местах ударов действуют все экстренные службы: полицейские, взрывотехники и медики. Спасатели работают над ликвидацией огня. Гражданам оказывается необходимая помощь… Полиция призывает жителей быть осторожными! На улицах могут находиться обломки сбитых вражеских дронов. Напоминаем: категорично запрещено касаться или перемещать эти предметы! В случае обнаружения подозрительных обломков – немедленно отойдите на безопасное расстояние и сообщите о находке правоохранителей", – говорится в сообщении ГУНП.

Напомним, что это уже не первое воздушное нападение на Днепр за последние несколько дней. В частности, россияне вечером 26 марта запустили около 150 беспилотников по Украине по четырем направлениям. На фоне этого более десяти взрывов прогремели в Днепре. Атака в ночь с 26 на 27 марта нанесла много вреда горожанам. Масштабы разрушений таковы: в городе повреждены десятки предприятий, образовательных и культурных заведений.

Также российские оккупанты вечером 25 марта массированно атаковали Кривой Рог ударными беспилотниками. В городе раздалось по меньшей мере 15 взрывов, были зафиксированы значительные разрушения инфраструктуры и жилья.

27 марта, несмотря на так называемое "энергетическое перемирие", враг атаковал инфраструктуру Полтавы. В городе были слышны взрывы, частично исчезло электроснабжение в некоторых районах. До этого сообщалось об ударных беспилотниках оккупантов в направлении Полтавы. Позже Генштаб ВСУ сообщил о последствиях удара россиян.