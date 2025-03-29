Руйнування, пожежі, десятки постраждалих: що відбувається у Дніпрі після атаки росіян (фото, відео)

Цілями російські окупанти обрали виключно об'єкти цивільної інфраструктури

У Дніпрі після атаки російських окупантів ввечері 28 березня вже щонайменше 19 людей отримали поранення, а четверо загинули, пошуково-рятувальна операція на місці влучань продовжується. Росіяни атакували місто ударними БПЛА типу "шахед", на місці падіння уламків збитих БПЛА та безпосередньо безпілотників – пожежі та руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, цілями російські окупанти обрали виключно об'єкти цивільної інфраструктури.

"Через вечірню атаку БпЛА у Дніпрі пошкоджені декілька багатоповерхівок. Виникли пожежі у майже десятку приватних будинків. Зайнялися гаражі та СТО. Пожежу у готельно-ресторанному комплексі рятувальникам вдалося локалізувати. Кількість постраждалих збільшилась до 19", – повідомив він, також опублікувавши фотографії з місць атаки.

Водночас місцеві канали опублікували відео з місць влучань російських БПЛА. Також вони показали, як зараз виглядають вулиці Дніпра, які потрапили під атаку безпілотників. За даними моніторингових каналів, загалом над Дніпропетровською областю перебувало до 30 "шахедів", не менше 20 з яких атакували Дніпро.

Національна поліція Дніпропетровської області тим часом підтвердила, що чотири людини загинуло, 19 постраждало. Поліцейські зараз працюють на місцях, допомагаючи ліквідувати наслідки атаки.

"На місцях ударів діють всі екстрені служби: поліцейські, вибухотехніки та медики. Рятувальники працюють над ліквідацією вогню. Громадянам надається необхідна допомога… Поліція закликає мешканців бути обережними! На вулицях можуть знаходитися уламки збитих ворожих дронів. Нагадуємо: категорично заборонено торкатися або переміщувати ці предмети! У разі виявлення підозрілих уламків – негайно відійдіть на безпечну відстань та повідомте про знахідку правоохоронців", – сказано у повідомленні ГУНП.

Нагадаємо, що це вже не перший повітряний напад на Дніпро за останні кілька днів. Зокрема, росіяни ввечері 26 березня запустили близько 150 безпілотників Україною з чотирьох напрямків. На тлі цього понад десять вибухів пролунали у Дніпрі. Атака в ніч з 26 на 27 березня наробила багато шкоди містянам. Масштаби руйнувань такі: у місті пошкоджено десятки підприємств, освітніх та культурних закладів.

Також російські окупанти ввечері 25 березня масовано атакували Кривий Ріг ударними безпілотниками. У місті пролунало щонайменше 15 вибухів, були зафіксовані значні руйнування інфраструктури та житла.

27 березня попри так зване "енергетичне перемир'я" ворог атакував інфраструктуру Полтави. У місті було чутно вибухи, частково зникло електропостачання у деяких районах. До цього повідомлялося про ударні безпілотники окупантів у напрямку на Полтаву. Пізніше Генштаб ЗСУ повідомив про наслідки удару росіян.