Атака росіян на Полтаву: в Генштабі ЗСУ зробили офіційну заяву

Дії російського режиму показують реальне "прагнення" Кремля до миру

Російські окупанти під час атаки на Полтаву 27 березня ввечері цілеспрямовано атакували виключно цивільну інфрасруктуру. Зокрема, попри "енергетичне перемир'я", було атаковано підприємства нафтогазової промисловості, які входять до енергетичного комплексу України.

Про це сказано у офіційному повідомленні Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що окупанти застосували для атаки ударні безпілотники типу "шахед".

"Військові РФ продовжують тероризувати цивільне, мирне населення України. Російські загарбники здійснили черговий воєнний злочин – застосувавши БпЛА типу "Shahed", масовано атакували Полтаву. Цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі, житловій забудові та адмінбудівлях підприємств нафтогазової промисловості", – повідомили у ГШ ЗСУ.

В Генштабі додали, що це демонструє реальне "прагнення" росіян до миру. Кремль цинічно бреше про бажання укласти мирну угоду, а тим часом продовжує умисні атаки на цивільні об'єкти та наражає на небезпеку мирне населення, роблячи його мішенню для атак.

"Окупанти щодня вчиняють воєнні злочини на території України. Вони не мають термінів давності. Їх фіксують, документують та передають до відповідних міжнародних інституцій. Покарання невідворотне", – зазначено у повідомленні.

Зазначимо, що до списку об’єктів, на яких поширюється дія угоди про припинення обміну ударами далекобійною зброєю, входять не лише електростанції. Також це стосується об’єктів нафтогазової промисловості. Це офіційно визнали й у Кремлі, що не заважає росіянам активно порушувати перемир'я.

Нагадаємо, що росіяни ввечері 26 березня запустили близько 150 безпілотників Україною з чотирьох напрямків. На тлі цього понад десять вибухів пролунали у Дніпрі. Атака в ніч з 26 на 27 березня наробила багато шкоди містянам. Масштаби руйнувань такі: у місті пошкоджено десятки підприємств, освітніх та культурних закладів. Також російські окупанти ввечері 25 березня масовано атакували Кривий Ріг ударними безпілотниками. У місті пролунало щонайменше 15 вибухів, були зафіксовані значні руйнування інфраструктури та житла.