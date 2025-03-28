Атака россиян на Полтаву: в Генштабе ВСУ сделали официальное заявление

Действия российского режима показывают реальное "стремление" Кремля к миру

Российские оккупанты во время атаки на Полтаву 27 марта вечером целенаправленно атаковали исключительно гражданскую инфрасруктуру. В частности, несмотря на "энергетическое перемирие", были атакованы предприятия нефтегазовой промышленности, входящие в энергетический комплекс Украины.

Об этом говорится в официальном сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Отмечается, что оккупанты применили для атаки ударные беспилотники типа "шахед".

"Военные РФ продолжают терроризировать гражданское, мирное население Украины. Российские захватчики совершили очередное военное преступление — применив БпЛА типа "Shahed", массированно атаковали Полтаву. Целенаправленно били по гражданской инфраструктуре, жилищной застройке и админзданиям предприятий нефтегазовой промышленности", — сообщили в пресс-службе.

В Генштабе добавили, что это демонстрирует реальное "стремление" россиян к миру. Кремль цинично лжет о желании заключить мирное соглашение, а тем временем продолжает умышленные атаки на гражданские объекты и подвергает опасности мирное население, делая его мишенью для атак.

"Оккупанты ежедневно совершают военные преступления на территории Украины. Они не имеют сроков давности. Их фиксируют, документируют и передают в соответствующие международные институции. Наказание неотвратимо", — говорится в сообщении.

Отметим, что в список объектов, на которые распространяется действие соглашения о прекращении обмена ударами дальнобойным оружием, входят не только электростанции. Также это касается объектов нефтегазовой промышленности. Это официально признали и в Кремле, что не мешает россиянам активно нарушать перемирие.

Напомним, что россияне вечером 26 марта запустили около 150 беспилотников по Украине по четырем направлениям. На фоне этого более десяти взрывов прогремели в Днепре. Атака в ночь с 26 на 27 марта нанесла много вреда горожанам. Масштабы разрушений таковы: в городе повреждены десятки предприятий, образовательных и культурных заведений. Также российские оккупанты вечером 25 марта массированно атаковали Кривой Рог ударными беспилотниками. В городе раздалось по меньшей мере 15 взрывов, были зафиксированы значительные разрушения инфраструктуры и жилья.