Понад 15 вибухів та руйнування: Кривий Ріг масовано атакували російські безпілотники

Є руйнування, але попередньо обійшлося без людських жертв

Російські окупанти ввечері 25 березня масовано атакували Кривий Ріг ударними безпілотниками. У місті пролунало щонайменше 15 вибухів, за попередніми даними, є значні руйнування інфраструктури та житла.

Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Зазначається, що масована атака ударних безпілотників тривала понад годину, місцеві канали опублікували відео з пожежами та моментами вибухів.

"Масова атака "шахедами". Щонайменше 15 вибухів. Все розуміємо, всі працюємо. Більш детальна інформація після відбою", – написав він. Пізніше Вілкул додав, що є "значні руйнування", але на щастя обійшлося без жертв.

Повітряні сили ЗСУ перед початком ворожої атаки повідомляли про чотири групи ворожих ударних безпілотників у напрямку міста. За даними моніторингу, до 20 БПЛА намагалися атакувати Кривий Ріг, або пролетіли через місто "транзитом" в інші регіони та населені пункти.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що вранці 25 березня жителі Запоріжжя також чули вибухи, а перед цим попереджали про загрозу ударних безпілотників. За повідомленнями місцевої влади, двоє людей — 58-річна жінка та 30-річний чоловік дістали поранень внаслідок ворожого обстрілу.

Також у ніч на 23 березня армія РФ здійснила масовану атаку на Україну безпілотними літальними апаратами. У низці міст пролунали вибухи, зафіксовано пожежі та численні руйнування цивільних об’єктів. 147 ударних дронів типу "Shahed" та безпілотників-імітаторів різних типів запустили росіяни по українських областях. Підтверджено збиття 97 БПЛА на півдні, півночі, заході та центрі країни. 25 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачено (без негативних наслідків).