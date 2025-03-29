У Харкові пролунали вибухи: що відомо про масовану атаку (оновлено)

У Харкові пролунали вибухи

Російські окупанти ввечері 29 березня здійснили чергові запуски безпілотників по українських містах. З’явилися повідомлення про те, що кілька вибухів пролунали у Харкові.

Як повідомив міський голова Ігор Терехов у своєму telegram-каналі, у місті чули щонайменше три вибухи. При цьому один із них прогримів у центрі Харкова. Чи це був приліт, чи збиття, Терехов не уточнив.

Інформацію також підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він закликав місцевих жителів перебувати у безпечних місцях до відбою.

Згодом з'явилися повідомлення, що під удар потрапив Шевченківський район міста, де постраждало двоє людей. Ще один вибух прогримів в Холодногірському, там обійшлось без поранених.

UPD: У Шевченківському районі загинула людина після влучання БПЛА в приватний будинок, ще одна отримала поранення.

UPD 22:00: Число постраждалих збільшилося до 10 осіб. Серед постраждалих будівель — торговий центр, медустанова, офісна будівля та житлові багатоповерхівки.

UPD 22:10 Кількість постраждалих зросла до 15. З них 10, включаючи двох дітей, потребували госпіталізації. Під завалами ще є люди

UPD 22:40 Кількість постраждалих зросла до 19.

UPD 23:10 Роботи з ліквідації наслідків прильотів продовжуються. Перевіряється інформація про те, що одна людина перебуває під завалами

UPD 23:40 Кількість постраждалих, за даними Терехова, досягла 27. Також з-під завалів дістали тіло ще одного загиблого

Як повідомлялося раніше, росіяни напередодні завдали масштабного удару по Дніпру, через що загинули четверо людей і ще більше ніж двадцять отримали поранення. Під час удару було зруйновано один із символів міста — корабель у готельно-ресторанному комплексі Бартоломео. На території комплексу було кілька сотень людей, але їх встигли евакуювати до прильоту.