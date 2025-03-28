Залишилось всього 150 людей. Як зараз виглядає Краснопілля на Сумщині, яке обстрілює Росія (фото, відео)

У селищі не працюють магазини та аптеки

Російська окупаційна армія фактично знищує селище Краснопілля Сумської області. За останні тижні з населеного пункту евакуювались сотні людей, наразі там залишилось приблизно 150 осіб. До війни кількість жителів становила понад 8 тисяч.

Як зазначила секретарка Краснопільської селищної ради Ірина Юхта, передає Радіо Свобода, протягом останнього тижня обстріли Росії значно посилились. Навіть місцева влада та деякі канали евакуювалися.

"Люди практично всі виїхали. Зараз на території селища Краснопілля залишається дуже мало людей – це в основному люди похилого віку, які або не бажають зараз виїздити, або кажуть, що будуть виїжджати, але трошки пізніше. Близько 150 осіб (залишається у селищі – ред.). Це саме Краснопілля. Далі є у нас населені пункти, в яких оголошена евакуація, це в основному в 5-кілометровій зоні, які практично пусті, але є і такі, де залишаються люди. Десь проживає 18 осіб, в іншому 15. Є такі населені пункти, де більше, де є 90 осіб, де є 200, але вони є", – розповідає Юхта.

У Краснопіллі фактично знищено всю інфраструктуру: не працюють магазини, аптеки, немає газопостачання, світла, з водопостачанням постійні перебої.

За даними місцевих пабліків, минулого тижня росіяни знищили хлібзавод у Краснопіллі. Селище щодня обстрілюють дронами та скидають бомби. До прикладу, протягом 27 березня по Краснопіллю вдарили FPV-дроном, скинули 43 КАБи та ВОГ з БпЛА.

"Росіяни знищили хлібзавод у Краснопіллі. Ворог вранці (23 березня — Ред.) вдарив по будівлі двома КАБами. Тиждень тому там перестали випікати хліб через постійні обстріли", — пише Кордон.Медіа.

Як видно на фото, селище перетворюється на руїни, фактично не залишилось цілих будинків та будівель. Відстань до кордону з Росією складає понад 11 км.

"Вночі так гатили, будинок ходором ходив, ми не спали і тряслися", – розповідають жителі Краснопілля про ворожих авіаударів по селищу.

Як повідомило оперативне командування "Північ", тільки за 27 березня окупанти знищили приблизно 80 житлових будинків у Краснопільській громаді, і 10 з них безпосередньо в однойменному селищі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни атакували Запоріжжя "Шахедами". Вже відомо про наслідки удару.