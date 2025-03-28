Осталось всего 150 человек. Как сейчас выглядит Краснополье в Сумской области, которое обстреливает Россия (фото, видео)

В поселке не работают магазины и аптеки

Российская оккупационная армия фактически уничтожает поселок Краснополье Сумской области. За последние недели из населенного пункта эвакуировались сотни человек, сейчас там осталось около 150 человек. До войны количество жителей составило более 8 тысяч.

Как отметила секретарь Краснопольского поссовета Ирина Юхта, передает Радио Свобода, в течение последней недели обстрелы России значительно усилились. Даже местные власти и некоторые каналы эвакуировались.

"Люди практически все уехали. Сейчас на территории поселка Краснополье остается очень мало людей – это в основном пожилые люди, которые либо не желают сейчас выезжать, либо говорят, что будут уезжать, но немного позже. Около 150 человек (остается в поселке – ред.). Это именно в Краснополье. Дальше есть у нас населенные пункты, в которых объявлена ​​эвакуация, это в основном в 5-километровой зоне, практически пустые, но есть и такие, где остаются люди. Где-то проживает 18 человек, в остальных 15. Есть такие населенные пункты, где больше, где-то есть 90 человек, где-то 200, но они есть", – рассказывает Юхта.

В Краснополье фактически уничтожена вся инфраструктура: не работают магазины, аптеки, нет газоснабжения, света, с водоснабжением постоянные перебои.

По данным местных пабликов, на прошлой неделе россияне уничтожили хлебозавод в Краснополье. Поселок каждый день обстреливают дронами и сбрасывают бомбы. К примеру, в течение 27 марта по Краснополью ударили FPV-дроном, сбросили 43 КАБа и ВОГ с БпЛА.

"Россияне уничтожили хлебзавод в Краснополье. Враг утром (23 марта — Ред.) ударил по зданию двумя КАБами. Неделю назад там перестали выпекать хлеб из-за постоянных обстрелов", — пишет Кордон.Медиа.

Как видно на фото, поселок превращается в руины, фактически не осталось целых домов и построек. Расстояние до границы с Россией составляет более 11 км.

"Ночью так били, дом ходуном ходил, мы не спали и тряслись", – рассказывают жители Краснополья о вражеских авиаударах по поселку.

Как сообщило оперативное командование "Север", только за 27 марта оккупанты уничтожили около 80 жилых домов в Краснопольской общине, и 10 из них непосредственно в одноименном поселке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне атаковали Запорожье "Шахедами". Уже известно о последствиях удара.