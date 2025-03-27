Россияне атакуют Запорожье "шахедами": что известно об атаке

В воздухе зафиксировано до 15 "шахедов", жителей просят оставаться в укрытиях

Россия вечером 27 марта произвела массированный обстрел Запорожской области дронами-камикадзе. В регионе раздаются взрывы, работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, а также местные мониторинговые каналы. По его словам, первый взрыв в Запорожье прогремел в 19:58.

20:51 По предварительным данным, в результате обстрела Запорожья и близлежащего района, вспыхнул пожар на территории объекта инфраструктуры. Пылают также дачные дома, сообщает Федоров.

"Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", — написал Федоров. Уже в 20:06 он сообщил о новых взрывах.

Мониторинговые источники фиксируют в воздухе до 15 дронов типа "шахед", которые следуют или уже пролетели над территорией Запорожья. Воздушная тревога в области продолжается с 18:08.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о массированной атаке дронами на Харьков. В результате ударов пострадали восемь человек.