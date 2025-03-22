Груда камней вместо домов. Эксклюзивные кадры последствий атаки на Запорожье (фото, видео)
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На город направили с десяток "Шахедов"
В результате российской дроновой атаки на Запорожье погибли три человека. По городу в ночь на 22 марта направили 12 ударных БПЛА.
"Телеграф" уже побывал на месте событий. Из-за российской атаки повреждения получили многоэтажки и жилые дома.
На фото и видео видно, что большинство построек получили значительные повреждения. Кое-где от домов остались только стены. Также во дворах частного сектора взрывной волной выбило окна, двери и даже тяжелые ворота гаражей. Местные жители продолжают ликвидировать последствия российской атаки собственноручно и с помощью спасателей.
В результате атаки дронов пострадало немало автомобилей, находившихся во дворах частных секторов. Некоторые дома превратились в груду камней и древесины. Сила взрывной волны была такая, что окна вырывало с рамами и обшивкой.
По данным Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), погибли 3 человека, из них — один ребенок. Врачам не удалось спасти 38-летнюю женщину, она скончалась в больнице от полученных травм. Количество пострадавших возросло до 12 человек, среди них один ребенок.
Также сообщалось, что в результате российской атаки пострадал детский сад, местный ресторан и одна из автозаправочных станций. В настоящее время 94 местных обратились в соцслужбы.
Ранее "Телеграф" показывал, как выглядит Запорожье после дроновой атаки РФ. Известно, что погибла целая семья – родители и 17-летняя дочь.