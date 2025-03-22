Часы с фото погибшего ребенка и разбитый детский сад. Как выглядит Запорожье после атаки РФ (видео)

Они убили девочку, также пострадал младенец

Запорожье подверглось массированной атаке российскими беспилотниками вечером 21 марта. Погибла целая семья – родители и 17-летняя дочь. В сети показали, как сейчас выглядит место обстрела, где нашли часы с фото убитой Россией девочки.

"Эта атака унесла жизни целой семьи. Тела дочери и папы вытащили из-под завалов. За жизнь мамы медики боролись более 10 часов, но к сожалению спасти ее не удалось", — сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в 9:34 22 марта.

Он добавил, что с разными травмами из-за российской атаки к врачам обратилось 12 человек. По состоянию на утро субботы в больницах остается пятеро пострадавших. В частности, младенец с контузией. Его состояние медики оценивают как средней тяжести. Также госпитализированы две женщины и двое мужчин с травмами средней тяжести.

Telegram-канал "5 редакция Запорожье" публикует видео, как утром выглядят два дома после атаки россиян на Запорожье. Один из них за время полномасштабной войны пострадал уже второй раз.

"5 Редакция" также показала детский сад, пострадавший от удара россиян по Запорожью. В момент атаки там находилась женщина-сторож.

Также в сети появилось видео настенных часов с портретом погибшей девочки. Они были найдены при разборе завалов в разбомбленном доме.

Напомним, оккупанты атаковали областной центр 12-ю БпЛА типа "Shahed". В результате попаданий по жилым застройкам начались пожары, разрушены объекты гражданской инфраструктуры.

Как сообщал "Телеграф", вечером 21 марта Украину атаковали полсотни российских "шахедов". Взрывы раздавались в нескольких областях.