Сколько ракет могли уничтожить на аэродроме в Энгельсе украинские БПЛА: эксперт ответил

Перед атакой на аэродроме побывали грузовые самолеты, перевозящие ракеты Х-101.

Украинские беспилотники могли уничтожить большой запас ракет Х-101 и Х-55/555 во время атаки аэродрома "Энгельс-2" утром 20 марта. Российские оккупанты хранили там большое количество ракет, которые используют при ударах по Украине с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Об этом сказал авиационный эксперт Константин Криволап в интервью "РБК-Украина". По его словам, при атаке на аэродроме могло находиться не более трех Ту-95МС и двух Ту-160, поскольку большинство самолетов этих типов россияне держат на других авиабазах.

Поэтому, отметил эксперт, говорить о поражении этих самолетов невозможно, поскольку нет верифицированных данных по этому поводу. А вот по запасам ракет ситуация другая. За несколько дней до удара на аэродром прилетал военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан", а ранним утром 20 марта, буквально за часы до атаки, там же приземлился Ил-76. Оба самолета служат в военно-транспортной авиации и перевозят грузы в интересах российских ВКС.

"Он привозит обычно, где-то так вычислили, что он может привозить 7-8 ракет. Если учесть, что там еще был "Руслан", то там может быть действительно несколько десятков ракет, может даже более пятидесяти", — резюмировал Криволап.

Напомним, что взрывы в российском городе Энгельс прогремели ближе к утру в четверг, 20 марта. По предварительной информации, беспилотники атаковали местный нефтеперерабатывающий завод, а также важный военный аэродром "Энгельс-2", откуда часто вылетают российские самолеты для массированных ударов по Украине.

Аэродром "Энгельс" уже не раз подвергался атакам. Первая произошла 5 декабря 2022 года и тогда повреждения получил бомбардировщик Ту-22М. Второй взрыв произошел 26 декабря, он стал причиной гибели не менее трех российских солдат. После них россияне решили убрать оттуда часть стратегических бомбардировщиков.

Также 20 марта 2024 года жители города Энгельс услышали мощные взрывы. Тогда ГУР сообщило, что атаковало аэродром "Энгельс" дронами "Лютий".