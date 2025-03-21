Скільки ракет могли знищити на аеродромі в Енгельсі українські БПЛА: експерт дав відповідь

Перед атакою на аеродромі побували вантажні літаки, які перевозять ракети Х-101

Українські безпілотники могли знищити чималий запас ракет Х-101 та Х-55/555 під час атаки аеродрому "Енгельс-2" вранці 20 березня. Російські окупанти зберігали там велику кількість ракет, які використовують під час ударів по Україні з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Про це сказав авіаційний експерт Костянтин Криволап в інтервʼю "РБК-Україна". За його словами, під час атаки на аеродромі могло перебувати не більше трьох Ту-95МС та двох Ту-160, оскільки більшість літаків цих типів росіяни тримають на інших авіабазах.

Тому, зазначив експерт, говорити про ураження цих літаків неможливо, оскільки немає верифікованих даних щодо цього. А от щодо запасів ракет ситуація інша. За кілька днів до удару на аеродром прилітав військово-транспортний літак Ан-124 "Руслан", а рано вранці 20 березня, буквально за години до атаки, там же приземлився Іл-76. Обидва літаки служать у військово-транспортній авіації та перевозять вантажі в інтересах російських ВКС.

"Він привозить, зазвичай, десь так вирахували, що він може привозити 7-8 ракет. Якщо врахувати, що там ще був "Руслан", то там може бути справді кілька десятків ракет, може навіть понад п'ятдесят", – резюмував Криволап.

Нагадаємо, що вибухи в російському місті Енгельс пролунали ближче до ранку у четвер, 20 березня. За попередньою інформацією, безпілотники атакували місцевий нафтопереробний завод, а також важливий військовий аеродром "Енгельс-2", звідки нерідко вилітають російські літаки для масованих ударів по Україні.

Аеродром "Енгельс" вже не раз зазнавав атак. Перша сталася 5 грудня 2022 року і тоді ушкодження отримав бомбардувальник Ту-22М. Другий вибух стався 26 грудня, він став причиною загибелі щонайменше трьох російських солдатів. Після них росіяни вирішили прибрати звідти частину стратегічних бомбардувальників.

Також 20 березня 2024 року мешканці міста Енгельс почули потужні вибухи. Тоді ГУР повідомило, що атакувало аеродром "Енгельс" дронами "Лютий".