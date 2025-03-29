Росія атакувала житловий квартал Кривого Рогу балістикою. Є постраждалі (фото і відео) - оновлено

Виникла пожежа

Вибух у Кривому Розі пролунав близько 11:30 у суботу, 29 березня. Росіяни атакували місто балістикою.

"Ракетна атака. Балістика", — написав у Telegram керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул об 11:34.

Оновлено 12:59 У ДСНС повідомили, що відомо вже про сімох поранених. Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, магазин, автомийка та інфраструктурний об’єкт. Понівечено понад 20 автомобілів. Один з них спалахнув — рятувальники оперативно загасили машину.

Оновлено 12:10 Відомо вже про п'ять поранених, усі середні, поінформував Вілкул. Він додав, що росіяни завдали ракетного удару по щільній міській забудові. На місці працюють всі необхідні служби.

Об 11:28 у Повітряних Силах України попередили про швидкісну ціль курсом на Кривий Ріг. Перед цим повідомлялося про загрозу застосування росіянами балістичного озброєння з південно-східного напрямку.

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив, що в Кривому Розі було гучно. Він пообіцяв надати деталі згодом.

"Попередньо, є постраждала. Виникла пожежа, пошкоджена інфраструктура. Всю інформацію уточнюємо", — йдеться у повідомленні.

Місцеві канали публікують відео диму, що виник в місці вибуху. За попередніми даними, він стався у центрі міста. Місцеві паблики пишуть, що є приліт у житловий будинок. Офіційно ця інформація наразі не підтверджена.

Як повідомляв "Телеграф", 25 березня росіяни масовано атакували Кривий Ріг ударними безпілотниками. У місті пролунало щонайменше 15 вибухів. Було пошкоджено адмінбудівлю, складські приміщення, підприємство та шість авто. На щастя, минулося без постраждалих.