Двоє намагалися сховатися від дронів: з'ясувалися деталі загибелі людей у ​​Дніпрі (фото, відео)

В одному з районів дрон влучив прямо у приватний будинок

Внаслідок російської атаки на Дніпро загинуло чотири людини, кількість постраждалих зросла до 21. Дніпряни вже розповіли, як відбувалась атака та скільки вибухів чули.

Як повідомляють кореспондентам "Київ24" місцеві жительки, вони чули від 27 до 30 вибухів. Перші пролунали о 20:45 приблизно, а останні — о 22:00.

"Масований обстріл Дніпра: двоє загиблих намагалися сховатися від дронів біля будинку, який зазнав атаки", — йдеться у повідомленні.

У мережі вже показали, як виглядає Дніпро після російської атаки, а також як рятувальники ліквідовували займання. У місті було зафіксовано влучання в кількох районах у житлові будинки, багатоповерхівку та готельно-ресторанний комплект "Bartolomeo".

"Я була у ванній кімнаті під час атаки, але вийшла зробити собі чаю. Почула, що дрон дуже близько, а потім як він пікірує і вибух. У мене скло з вікон не вилетіло, рами повело. А от у сусіді повилітало", — розповідає жінка, яка живе в постраждалій багатоповерхівці.

Один з російських дронів влучив прямо в приватний будинок. У ньому загинула 66-річна жителька Дніпра. На фото навіть видно годинник, на якому зупинились стрілки, коли пролунав вибух. Це сталось о 21:05. Сусіди жінки вижили, а от загиблу Ольгу з-під завалів рятувальники дістали вже мертвою.

Додамо, що під час атаки повністю згорів готельно-ресторанний комплект "Bartolomeo". Він мав на вході величезний дерев'яний корабель, який через годину після влучання повністю охопив вогонь.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у мережі вже показали перші кадри влучання дронів у Дніпрі.