Двое пытались спрятаться от дронов: выяснились детали гибели людей в Днепре (фото, видео)

В одном из районов дрон попал прямо в частный дом

В результате российской атаки на Днепр погибли четыре человека, количество пострадавших возросло до 21. Днепряне уже рассказали, как происходила атака и сколько взрывов слышали.

Как сообщают корреспондентам "Киев24" местные жительницы, они слышали от 27 до 30 взрывов. Первые прозвучали в 20:45 примерно, а последние – в 22:00.

"Массированный обстрел Днепра: двое погибших пытались спрятаться возле дома, который атаковали дроны", — говорится в сообщении.

В сети уже показали, как выглядит Днепр после российской атаки, а также как спасатели ликвидировали возгорание. В городе было зафиксировано попадание в нескольких районах в жилые дома, многоэтажку и гостинично-ресторанный комплект "Bartolomeo".

"Я была в ванной комнате во время атаки, но вышла сделать себе чаю. Услышала, что дрон очень близко, а потом как он пикирует и взрыв. У меня стекло из окон не вылетело, рамы повело. А вот в соседе вылетело", — рассказывает живущая в пострадавшей многоэтажке женщина.

Один из российских дронов попал прямо в частный дом. В нем погибла 66-летняя жительница Днепра. На фото даже видны часы, на которых остановились стрелки, когда раздался взрыв. Это произошло в 21:05. Соседи женщины выжили, а вот погибшую Ольгу из-под завалов спасатели достали уже мертвой.

Добавим, что во время атаки полностью сгорел гостинично-ресторанный комплект "Bartolomeo". У него на входе был огромный деревянный корабль, который через час после попадания полностью охватил огонь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в сети уже показали первые кадры попадания дронов в Днепре.