Такі влучили по ППО? У мережі дізналися, що під час удару ATACMS по Криму загинув "жирний" окупант (фото)

Під час атаки на російське ППО загинув підполковник зенітного ракетного полку

Масована ракетна атака на російських терористів у Криму, яка відбулася 30 квітня. Як і повідомлялося у ЗМІ, виявилася успішною. Цьому почали з’являтися перші докази.

Про це пише OSINT-дослідник Necro Mancer. Нагадаємо, що 30 квітня терористів на українському півострові атакували ракети ATACMS. Російські посіпаки, зокрема Володимир Рогов, тоді заявляли, що окупанти нібито відбили атаку. Однак незалежні ЗМІ, посилаючись на власні джерела, повідомляли про прильоти у місці дислокації гелікоптерного полку 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу ЗС РФ. Тоді ж повідомлялося про щонайменше 5 поранених військових противника.

І ось через тиждень у мережі почали з’являтися некрологи. Наприклад, знайшли скорботні повідомлення про цілого підполковника ЗС РФ. Як виявилося тієї ночі, загинув Володимир Спірідонов із 1528-го зенітного ракетного полку. Вказується, що 1528 полк є операторами ЗРК С-400.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 29 квітня російські окупанти заявили про пошкодження важливого військового об’єкту на території Криму. У пабліках заявляли, що Україна нібито завдала атаки ракетами ATACMS підрозділу ППО РФ на мисі Тарханкут.