Таки попали по ПВО? В сети узнали, что во время удара ATACMS по Крыму погиб "жирный" оккупант (фото)

При атаке на российское ПВО погиб подполковник зенитного ракетного полка

Массированная ракетная атака на российских террористов в Крыму, которая произошла 30 апреля. Как и сообщалось в СМИ, оказалась успешной. Этому начали появляться первые подтверждения.

Об этом пишет OSINT-исследователь Necro Mancer. Напомним, что 30 апреля террористов на украинском полуострове атаковали ракеты ATACMS. Российские прихвостни, в частности Владимир Рогов, тогда заявляли, что оккупанты якобы отразили атаку. Однако независимые СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщали о прилетах в месте дислокации вертолётного полка 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа ВС РФ. Тогда же сообщалось о как минимум 5 раненых военных противника.

И вот спустя неделю в сети начали появляться некрологи. Например, нашли скорбящие сообщения о целом подполковнике ВС РФ. Как оказалось в ту ночь погиб Владимир Спиридонов из 1528-го зенитного ракетного полка. Указывается, что 1528-ой полк является операторами ЗРК С-400.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 29 апреля российские оккупанты заявили о повреждении важного военного объекта на территории Крыма. В пабликах заявляли, что Украина якобы нанесла атаку ракетами ATACMS подразделения ПВО РФ на мысе Тарханкут.