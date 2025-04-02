Хронологія війни — день 1134: росіяни запускають БПЛА і застосовують хімічну зброю

2 квітня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій із фронту. На 1134 день війни росіяни знову запустили безпілотники і продовжують тиснути на фронті

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1134 дні. На фронті минулої доби сталося понад 140 бойових зіткнень, з яких 45 на Покровському напрямку. При цьому у ЗСУ повідомляють про те, що за місяць окупанти сотні разів використали заборонену хімічну зброю на полі бою.

Як проходить 1134-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 2 квітня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

1:00 Харків зазнав масштабної атаки безпілотників, у місті чули не менше 15 вибухів. Роботу ППО також чули в Одесі.

00:00 За березень росіяни понад 700 разів застосовували на фронті хімічну зброю та заборонені речовини.

Про те, що відбувалося 30 березня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1131: Трамп злиться на Путіна, а NYT написала про "таємну історію" України

З ситуацією в Україні 31 березня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1132: Росія атакувала Україну дронами у річницю визволення Київщини

Про новини та події 1 квітня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1133: бої в Білгородській області, велика допомога Україні та удар по енергооб’єкту