Война — день 805: россияне продвигаются под Авдеевкой, но у ВСУ тоже есть успехи

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты продолжают вести наступление на ряде направлений, фокусируя свои силы на Авдеевском направлении. Однако много атак фиксируются также на Бахмутском, Новопавловском и Купянском направлениях. Несмотря на то, что ВСУ в основном находятся в обороне, успехи есть и у них, например, они смогли улучшить положение на Лиманском направлении. Не прекращаются ни на день российские обстрелы пограничных областей, из-за чего ущерб наносится гражданской инфраструктуре, а гибнуть продолжают мирные люди.

В этом материале Телеграф рассказывает о главных событиях в Украине и мире 8 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Россияне подняли в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95, если вылет боевой, то запуски ракет будут осуществлены после 3:00. Также сообщается, что в Черном море зафиксирована подлодка, которая может нести "Калибры"

Информацию за 5 мая смотрите по ссылке: Война — день 802: оккупанты собирают силы возле Часового Яра и усиливают обстрелы Украины

О том, что происходило 6 мая, читайте в материале: Война — день 803: россияне продвигаются под Авдеевкой и готовятся к более масштабному наступлению

С ситуацией в Украине за 7 мая можно ознакомиться в материале: Война — день 804: оккупанты давят на востоке, а в России паника из-за "самой масштабной атаки ВСУ"