Боев с оккупантами стало меньше, но...: где на фронте ситуация остается самой напряженной (карта)

На одном из направлений было сразу несколько десятков атак

За прошедшие сутки на фронте значительно снизилось количество боевых столкновений. Всего их было зафиксировано 97, в сравнении со 125, которую были сутками ранее. Самым горячим направлением является сейчас Авдеевское.

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения. Об этом говорится в свежей сводке Генштаба от 7 мая.

Силы обороны в течение суток ударили по 11 районам сосредоточения личного состава врага. Были поражены две артиллерийские системы захватчиков.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражена 31 атака в районах населенных пунктов Новоалександровка, Новопокровское, Сокол, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово и Невельское Донецкой области.

Еще 17 атак отражены на Бахмутском направлении в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Выемка, Раздолевка, Новый, Клещеевка и Андреевка Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Прасковьевка, Константиновка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 15 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Также 14 атак отбито на Купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестово Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 7 атак в районах Невского, Серебрянского лесничества на Луганщине и Тернов и Ямполевки Донецкой области.

В Ореховском направлении враг 6 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, враг совершил 3 безуспешные атаки на позиции наших войск.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что боец "Азова" Богдан Кротевич рассказал, что будет, если Украина проиграет войну с Россией.