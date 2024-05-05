Украина существенно проигрывает российской пропаганде в вопросах коммуникации с людьми, говорит боец

Несмотря на то, что Украина два года провела в состоянии полномасштабной войны, многим ее жителям до сих пор приходится объяснять, почему украинцы должны воевать. При этом многие все еще не понимают того, что последствия капитуляции будут куда более мрачными, чем нынешняя ситуация.

Об этом рассказал в интервью Военному телевидению Украины начальник штаба 12 бригады "Азов" НГУ Богдан Кротевич. По его словам, то что люди не понимают, почему им стоит воевать, является основной проблемой.

"Это просто шок. Это шок после двух лет полномасштабного (вторжения, — ред.) и десяти лет войны в Украине", — сказал он.

Также, по его словам, шоком являются и многочисленные скандальные видео, на которых люди заявляют военным, что они якобы воюют за деньги. Он подчеркнул, что не понимает, как люди, возле которых падает российская ракета могут продолжать заявлять о том, что надо мириться с Россией "лишь бы не было войны".

"Людям до сих пор не понятно, что если мы сегодня сдадимся, то завтра нас всех мобилизируют и мы все пойдем воевать против поляков, против венгров. Они до сих пор не понимают, что даже если они просто сдадутся, просто прекратят сопротивление, то их придут и изнасилуют, как это было в Буче, в Ирпене и в Мариуполе", — сказал Кротевич.

По словам нацгвардейца, это все людям необходимо объяснять, но почему-то этого им никто не говорит. В этом контексте он предложил Министерству культуры назначить ответственного человека, который будет заниматься объяснением всех этих вопросов украинцам.

Он также подчеркнул, что если сейчас Украина отдаст часть своих территорий россиянам, то это не закончит войну, а лишь поставит ее на паузу. А воевать непременно придется уже детям тех украинцев, которые сейчас настаивали на капитуляции.

Как сообщалось ранее, офицер ВСУ, бывший командир штурмовой роты штурмового батальона Михаил Онуфер рассказал, какие последствия для Украины будут, когда российские войска займут Часов Яр.