Україна суттєво програє російській пропаганді у питаннях комунікації з людьми, каже боєць

Попри те, що Україна два роки провела у стані повномасштабної війни, багатьом її мешканцям досі доводиться пояснювати, чому українці мають воювати. При цьому багато хто все ще не розуміє того, що наслідки капітуляції будуть набагато похмурішими, ніж нинішня ситуація.

Про це розповів в інтерв’ю Військовому телебаченню начальник штабу 12 бригади "Азов" НГУ Богдан Кротевич. За його словами, те, що люди не розуміють, чому їм варто воювати, є основною проблемою.

"Це просто шок. Це шок після двох років повномасштабного (вторгнення, – ред.) та десяти років війни в Україні", – сказав він.

Також, за його словами, шоком є численні скандальні відео, на яких люди заявляють військовим, що вони нібито воюють за гроші. Він наголосив, що не розуміє, як люди, біля яких падає російська ракета, можуть продовжувати заявляти про те, що треба миритися з Росією "аби не було війни".

"Людям досі не зрозуміло, що якщо ми сьогодні здамося, то завтра нас усіх мобілізують, і ми всі підемо воювати проти поляків, проти угорців. Вони досі не розуміють, що навіть якщо вони просто здадуться, просто припинять опір, то їх прийдуть і зґвалтують, як це було у Бучі, в Ірпені та в Маріуполі", — сказав Кротевич.

За словами нацгвардійця, це все людям треба пояснювати, але чомусь цього їм ніхто не каже. У цьому контексті він запропонував Міністерству культури призначити відповідальну людину, яка займатиметься поясненням усіх цих питань українцям.

Він також підкреслив, що якщо зараз Україна віддасть частину своїх територій росіянам, то це не закінчить війну, а лише поставить її на паузу. А воювати неодмінно доведеться дітям тих українців, які зараз наполягали на капітуляції.

Як повідомлялося раніше, офіцер ЗСУ, колишній командир штурмової роти штурмового батальйону Михайло Онуфер розповів, які наслідки для України будуть, коли російські війська займуть Часів Яр.