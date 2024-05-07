Боїв з окупантами поменшало, але...: де на фронті ситуація залишається найнапруженішою (карта)

На одному з напрямків було одразу кілька десятків атак

Минулої доби на фронті значно знизилася кількість бойових зіткнень. Усього їх було зафіксовано 97, порівняно зі 125, яку були цілодобово раніше. Найгарячішим напрямком є зараз Авдіївське.

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам збитків у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Про це йдеться у свіжому зведенні Генштабу від 7 травня.

Сили оборони протягом доби вдарили по 11 районах зосередження особового складу ворога. Було вражено дві артилерійські системи загарбників.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 31 атаку в районах населених пунктів Новоолександрівка, Новопокровське, Сокіл, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове та Невельське Донецької області.

Ще 17 атак відбито на Бахмутському напрямку в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Роздолівка, Новий, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Також 14 атак відбито на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Сіньківка, Піщане, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямі Силами оборони відбито 7 атак у районах Невського, Серебрянського лісництва на Луганщині та Тернів та Ямполівки Донецької області.

В Оріхівському напрямку ворог 6 разів атакував позиції наших захисників у районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

У Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, минулої доби, ворог здійснив 3 безуспішні атаки на позиції наших військ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що боєць "Азова" Богдан Кротевич розповів, що буде, якщо Україна програє війну з Росією.