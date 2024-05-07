Враг обстреливает приграничье Сумщины: погиб человек, ранены дети (фото)

Российская армия бьет по старикам и детям

Россияне продолжают массированно обстреливать приграничные районы Сумской области. В понедельник, 6 мая, враг из авиации и артиллерии ударил по Новослободской общине Конотопского района, погиб мирный житель.

Как сообщается на Facebook-странице Новослободского сельского совета, в результате российских обстрелов было повреждено агропредприятие. Погиб работник предприятия Дмитрий Нечаев.

"Сегодня (6 мая, — ред) на территории одной из общин Сумского района, в результате артиллерийского обстрела, были ранены два ребенка", — сказано в сообщении.

По информации ОВА Сумской области, за день 6 мая россияне совершили 31 обстрел пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 169 взрывов. Обстрелам подверглись11 общин — Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Ворожбянская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская.

По состоянию на вечер 6 мая, Новослободскую общину россияне обстреляли из артиллерии (13 взрывов) и миномета (1 взрыв). Также враг нанес авиаудар КАБ (3 взрыва).

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 7 мая россияне совершили массированный удар "шахедами" по Сумам. Они атаковали энергетическую систему, ранен один человек.