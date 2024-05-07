Война — день 804: оккупанты давят на востоке, а в России паника из-за "самой масштабной атаки ВСУ"

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты продолжают вести свое наступление на ряде направлений, но особое внимание уделяют восточному фронту. В частности враг пытается развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки, пробиваясь к Покровску и Кураховому. В свою очередь ВСУ делают все возможное, чтобы нанести россиянам максимальный ущерб и сорвать его планы. Тем временем и в самой России все не так спокойно, поскольку на день "инаугурации" российского диктатора там ждут "наиболее масштабную" ракетную атаку ВСУ.

В этом материале Телеграф рассказывает о главных событиях в Украине и мире 7 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Волонтер Тарас Чмут не исключает, что украинским военным придется отступить на более выгодные позиции и позволить россиянам временно занять всю Донецкую область.

С ситуацией в Украине за 4 мая можно ознакомиться в материале: Война – день 801: Россия несет сокрушительные потери и изменила тактику обстрелов

Информацию за 5 мая смотрите по ссылке: Война — день 802: оккупанты собирают силы возле Часового Яра и усиливают обстрелы Украины

О том, что происходило 6 мая, читайте в материале: Война — день 803: россияне продвигаются под Авдеевкой и готовятся к более масштабному наступлению