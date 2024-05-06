Украина может потерять Донецкую область, рассказал Тарас Чмут и объяснил, какие будут последствия

Волонтер говорит, что только военные могут решать какие позиции держать, а какие — нет

Ситуация в Донецкой области является наиболее тяжелой на фронте, а ее полная оккупация кажется вполне реальным вариантом. Однако это не стоит воспринимать, как поражение в войне.

Об этом рассказал директор фонда "Вернись живым", волонтер Тарас Чмут в интервью ТСН. Он отметил, что Украине не стоит считать нормой потерю крупных воинских частей в попытках удержать что-либо.

"Потеря Донецкой области не равна проигрышу в войне, во-первых. Во-вторых, это не точка, где мы должны показаться, это не точка, где все пропало, и это не точка невозврата. Это, очевидно, плохо, неприятно, больно отступать, терять и т.п.", — сказал Чмут.

По его словам, украинцы должны руководствоваться умом, а не эмоциями, если они в принципе хотят победить в войне. Волонтер отмечает, что хоть потеря каких-то населенных пунктов это неприятно, но принципиальное удержание чего-либо может обернуться потерей крупных военных частей, соединений или даже полнымм развалом армии. Поэтому для украинцев это не должно становиться привычкой.

Вместе с тем, он отметил, что целесообразность удержания каких-либо позиций должна определяться военными, но никак не политиками и, тем более, не комментаторами в социальных сетях.

"Если военные на поле боя видят, что есть необходимость тактического отступления, комментаторов не должны где-то в твиттере, фейсбуке или в студии давать им оценку, какую посадку держать, а какую посадку не держать", — добавил Чмут.

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