Україна може втратити Донецьку область, розповів Тарас Чмут та пояснив, які будуть наслідки

Волонтер каже, що лише військові можуть вирішувати які позиції тримати, а які ні

Ситуація на Донеччині є найважчою на фронті, а її повна окупація здається цілком реальним варіантом. Однак це не варто сприймати як поразку у війні.

Про це розповів директор фонду "Повернися живим", волонтер Тарас Чмут в інтерв’ю ТСН. Він зазначив, що Україні не варто вважати нормою втрату великих військових частин у спробах утримати будь-що.

"Втрата Донецької області не дорівнює програшу у війні, по-перше. По-друге, це не точка, де ми маємо здатися, це не точка, де все пропало, і це не точка неповернення. Це, очевидно, погано, неприємно, боляче відступати, втрачати і т.д.", — сказав Чмут.

За його словами, українці мають керуватися розумом, а не емоціями, якщо вони, в принципі, хочуть перемогти у війні. Волонтер зазначає, що хоч втрата якихось населених пунктів це неприємно, але принципове утримання чогось може призвести до втрати великих військових частин, з’єднань або навіть повного розвалу армії. Тому для українців це не має ставати звичкою.

Водночас він зазначив, що доцільність утримання будь-яких позицій має визначатися військовими, але ніяк не політиками і, тим більше, не коментаторами у соціальних мережах.

"Якщо військові на полі бою бачать, що є необхідність тактичного відступу, то коментатори не повинні десь у твіттері, фейсбуці чи студії давати їм оцінку, яку посадку тримати, а яку посадку не тримати", — додав Чмут.

Як повідомлялося раніше, речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин розповів "Телеграфу" про те, де намагаються прорватися росіяни і куди стягнули свої сили.