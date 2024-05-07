Війна — день 804: окупанти тиснуть на сході, а в Росії паніка через "наймасштабнішу атаку ЗСУ"

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти продовжують вести свій наступ на ряді напрямків, але особливу увагу приділяють східному фронту. Зокрема ворог намагається розвинути наступ на захід від Авдіївки та Мар’їнки, пробиваючись до Покровська та Курахового. Своєю чергою ЗСУ роблять все можливе, щоб завдати росіянам максимальної шкоди та зірвати їх плани. Тим часом і в самій Росії все не так спокійно, оскільки на день "інавгурації" російського диктатора там чекають на "найбільш масштабну" ракетну атаку ЗСУ.

У цьому матеріалі Телеграф розповідає про головні події в Україні та світі 7 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Волонтер Тарас Чмут не виключає, що українським військовим доведеться відступити на вигідніші позиції та дозволити росіянам тимчасово зайняти всю Донецьку область.

З ситуацією в Україні за 4 травня можна ознайомитись у матеріалі: Війна – день 801: Росія зазнає нищівних втрат і змінила тактику обстрілів

Інформацію за 5 травня дивіться за посиланням: Війна — день 802: окупанти збирають сили біля Часового Яру та посилюють обстріл України

Про те, що відбувалося 6 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 803: росіяни просуваються під Авдіївкою та готуються до більш масштабного наступу