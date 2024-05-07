Украина получит оружие благодаря российским деньгам: Шольц сообщил о важном решении ЕС

Главный момент договоренности – покупать оружие для Украины можно будет за пределами стран ЕС

Страны-члены Европейского Союза достигли договоренности по использованию доходов, полученных от российских активов, для финансирования военной помощи Украине. Не менее 90% доходов от замороженных активов РФ будет тратиться на покупку оружия и боеприпасов для Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе встречи с членами правительств Литвы, Латвии и Эстонии в Риге, сообщает информационное агентство Reuters. По его словам, одним из главных моментов договоренности является отсутствие ограничения на приобретение вооружения и боеприпасов за пределами европейских стран.

"Важно, чтобы мы также согласились с тем, что эти деньги могут быть использованы для закупок оружия не только в ЕС, но и для закупок во всем мире… Потому что на самом деле самое важное сейчас – поставить оружие быстро, а не тогда, когда будет построена новая фабрика", – сказал он.

Издание напоминает, что фактически это реализация предложения, с которым в марте 2024 года выступил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель. Тогда он предложил направлять доходы от замороженных активов РФ в фонд, занимающийся приобретением вооружения для Украины.

Ранее "Телеграф" писал, куда Украина потратит деньги, полученные в качестве доходов от российских замороженных активов. Некоторые европейские партнеры беспокоились, чтобы эти средства не пошли на оружие и войну.

Также сейчас США и страны "Большой семерки" (G7) ведут переговоры о том, чтобы предоставить Украине дополнительную помощь в размере как минимум 50 миллиардов долларов. Вашингтон желает привлечь к этому плану всех членов G7, а возмещать расходы предлагает за счет процентов по замороженным активам России.