Україна отримає зброю завдяки російським грошам: Шольц повідомив про важливе рішення ЄС

Головний момент домовленості – купувати зброю для України можна буде за межами країн ЄС

Країни-члени Європейського Союзу досягли домовленості щодо використання доходів, отриманих від російських активів, для фінансування військової допомоги Україні. Не менше 90% доходів від заморожених активів РФ буде витрачатися на придбання зброї та боєприпасів для Збройних сил України.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі з членами урядів Литви, Латвії та Естонії в Ризі, повідомляє інформаційне агентство Reuters. За його словами, один з головних моментів домовленості – відсутність обмеження на придбання озброєння та боєприпасів за межами європейських країн.

"Важливо, щоб ми також погодилися з тим, що ці гроші можуть бути використані для закупівель зброї не тільки в ЄС, але й для закупівель у всьому світі… Тому що насправді найважливіше зараз – поставити зброю швидко, а не тоді, коли буде збудовано нову фабрику", – сказав він.

Видання нагадує, що фактично це реалізація пропозиції, з якою у березні 2024 року виступив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель. Тоді він запропонував спрямовувати доходи від заморожених активів РФ у фонд, який займається придбанням озброєння для України.

Раніше "Телеграф" писав, куди Україна витратить гроші, отримані у якості доходів від російських заморожених активів. Деякі європейські партнери турбувались, щоб ці кошти не пішли на зброю та ведення війни.

Також зараз США та країни "Великої сімки" (G7) ведуть переговори щодо того, щоб надати Україні додаткову допомогу у розмірі як мінімум 50 мільярдів доларів. Вашингтон бажає залучити до цього плану усіх членів G7, а відшкодовувати витрати пропонує за рахунок процентів з заморожених активів Росії.