Ворог обстрілює прикордоння Сумщини: загинула людина, поранені діти (фото)

Російська армія б’є по старих та дітях

Росіяни продовжують масово обстрілювати прикордонні райони Сумської області. У понеділок, 6 травня, ворог із авіації та артилерії вдарив по Новослобідській громаді Конотопського району, загинув мирний житель.

Як повідомляється на Facebook-сторінці Новослобідської сільської ради, внаслідок російських обстрілів було пошкоджено агропідприємство. Загинув працівник підприємства Дмитро Нечаєв.

"Сьогодні (6 травня, — ред) на території однієї з громад Сумського району, внаслідок артилерійського обстрілу, було поранено дві дитини", — йдеться в повідомленні.

За інформацією ОВА Сумської області, за день 6 травня росіяни здійснили 31 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумщини. Зафіксовано 169 вибухів. Обстріли зазнали 11 громад — Хотинська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська.

Станом на вечір 6 травня, Новослобідську громаду росіяни обстріляли з артилерії (13 вибухів) та міномета (1 вибух). Також ворог завдав авіаудару КАБ (3 вибухи).

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти 7 травня росіяни завдали масованого удару "шахедами" по Сумах. Вони атакували енергетичну систему, поранено одну людину.