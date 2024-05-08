Війна — день 805: росіяни просуваються під Авдіївкою, але ЗСУ теж мають успіхи

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти продовжують вести наступ на ряді напрямків, фокусуючи свої сили на Авдіївському напрямку. Проте багато атак фіксуються також на Бахмутському, Новопавлівському та Куп’янському напрямках. Попри те, що ЗСУ здебільшого перебувають в обороні, успіхи є і у них, наприклад, вони змогли покращити становище на Лиманському напрямі. Не припиняються ні на день російські обстріли прикордонних областей, через що шкода завдається громадянській інфраструктурі, а продовжують гинути мирні люди.

У цьому матеріалі Телеграф розповідає про головні події в Україні та світі 8 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Росіяни підняли у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95, якщо виліт бойовий, то запуски ракет будуть здійснені після 3:00. Також повідомляється, що в Чорному морі зафіксований підводний човен, який може нести "Калібри"

Інформацію за 5 травня дивіться за посиланням: Війна — день 802: окупанти збирають сили біля Часового Яру та посилюють обстріл України

Про те, що відбувалося 6 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 803: росіяни просуваються під Авдіївкою та готуються до масштабнішого наступу

Із ситуацією в Україні за 7 травня можна ознайомитися у матеріалі: Війна — день 804: окупанти тиснуть на сході, а в Росії паніка через "наймасштабнішу атаку ЗСУ"