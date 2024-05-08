Нічна атака на Україну: на Полтавщині є "приліт", сталася пожежа

На місці влучання виникла пожежа

На Полтавщині внаслідок нічної атаки російських терористів є "приліт" в об'єкт енергетичної інфраструктури в Полтавському районі. У будівлю влучив російський ударний безпілотник-камікадзе.

Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. За його словами, після атаки російського безпілотника виникла пожежа.

"Попри вдалу роботу наших оборонців, на жаль, маємо влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури у Полтавському районі… За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих. Будьте свідомими та уважними під час повітряних тривог. Обовʼязково перебувайте в укриттях. Бережіть себе та своїх близьких. Дякуємо нашим вогневим групам та всім Силам оборони за захист", – написав він.

Нагадаємо, вранці 8 травня російські терористи влаштували чергову ракетну атаку на Україну. Під ударами опинилися Львівщина, Запоріжжя, Івано-Франківщина та Київ з Київською областю. Вибухи чули у Запоріжжі, Львові, Стриї, Києві та низці інших міст. Терористи атакували крилатими ракетами Х-101 та балістикою з тимчасово окупованого Криму.

В Києві вранці 8 травня пролунали вибухи. Російські терористи атакували столицю крилатими ракетами Х-101, запущеними з бомбардувальників Ту-95МС, по російським ракетам спрацювала протиповітряна оборона.

Також під ударами терористів опинилася Львівська область. Росіяни вчергове безрезультатно намагалися завдавати ударів по Стрию, де знаходяться українські підземні газові сховища.