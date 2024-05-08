Ночная атака на Украину: на Полтавщине есть "прилет", произошел пожар

На месте попадания возник пожар

На Полтавщине в результате ночной атаки российских террористов есть "прилет" в объект энергетической инфраструктуры в Полтавском районе. В здание попал российский ударный беспилотник-камикадзе.

Об этом сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин. По его словам, после атаки российского беспилотника возник пожар.

"Несмотря на удачную работу наших защитников, к сожалению, имеем попадание в объект энергетической инфраструктуры в Полтавском районе… По предварительной информации обошлось без пострадавших. Будьте сознательны и внимательны во время воздушных тревог. Обязательно находитесь в укрытиях. Берегите себя и своих близких. Спасибо нашим огневым группам и всем Силам обороны за защиту", – написал он.

Напомним, утром 8 мая российские террористы устроили очередную ракетную атаку на Украину. Под ударами оказались Львовщина, Запорожье, Ивано-Франковская область и Киев с Киевской областью. Взрывы слышали в Запорожье, Львове, Стрые, Киеве и ряде других городов. Террористы атаковали крылатыми ракетами Х-101 и баллистикой из временно оккупированного Крыма.

В Киеве утром 8 мая раздались взрывы. Российские террористы атаковали столицу крылатыми ракетами Х-101, запущенными из бомбардировщиков Ту-95МС, по российским ракетам сработала противовоздушная оборона.

Также под ударами террористов оказалась Львовская область. Россияне в очередной раз безрезультатно пытались наносить удары по Стрыю, где находятся украинские подземные газовые хранилища.