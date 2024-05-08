Массированный ракетный удар по Украине: на Львовщине прозвучали взрывы (видео)

В области было громко

В ночь на среду, 8 мая, россияне массированно обстреляли Украину ракетами и "шахедами". Взрывы прозвучали в Киевской, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Ивано-Франковской и Львовской областях. Во Львове работала ПВО.

В 5:06 мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в регионе фиксируются вражеские ракеты. В 5:14 он написал о работе ПВО. В сети публикуют видео звуков, которые слышали жители.

Глава ОВА Львовщины Максим Козицкий писал в своем Telegram-канале, что одна из ракет двигалась на Львов. Также они летели на Стрыйщину и в направлении Червоноградского района. Он также подтвердил работу ПВО в небе Львовщины.

По предварительным оценкам, Стрый на Львовщине был атакован ракетами Х-101/555, которые враг запустил из Саратовской области. Они преодолели около 1830 километров.

По предварительным данным россияне атаковали Украину с бомбардировщиков Ту-95 и истребителей Су-57 и Су-35. Удары наносились в основном по энергетическому комплексу Украины. О пострадавших не сообщается.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 7 мая россияне совершили массированный удар "шахедами" по Сумам. Они атаковали энергетическую систему, ранен один человек.