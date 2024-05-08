Під Києвом через атаку ворога сталася пожежа: є постраждалі (деталі)

Такого у Броварському районі не було вже давно

У середу, 8 травня, росіяни масово обстріляли Україну ракетами та "шахедами". Вибухи пролунали в кількох областях, у тому числі в Києві та області — у Броварському районі внаслідок обстрілу сталася пожежа.

За інформацією ДСНС, сталося загоряння об’єкта цивільної інфраструктури в одному із населених пунктів Броварського району. Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.

"Внаслідок ракетної атаки та займання об’єкта цивільної інфраструктури, пошкодження отримали дві людини — жінка 1962 р.н. та чоловік 1990 р.н. У стресовому стані та з пошкодженням кінцівок госпіталізовані до Броварської лікарні", — поінформував він пізніше.

Нагадаємо, рано-вранці 8 травня росіяни атакували Київ крилатими ракетами Х-101, запущеними з бомбардувальників Ту-95МС, по російських ракетах спрацювала протиповітряна оборона. За даними КМВА, всі повітряні цілі, що летіли на столицю, були успішно знищені силами ППО. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих та руйнувань інфраструктури.

У ніч на 8 травня росіяни здійснили масований удар по Україні ракетами та "шахедами". Їхніми цілями здебільшого стали об’єкти енергетичної інфраструктури.

Як повідомляв "Телеграф", ворог із території Саратовської області запустив ракети Х-101/555 у Львівській області. Вони подолали близько 1830 км. На Львівщині працювала ППО, пролунали вибухи.