Чи достатньо в України ракет для Patriot та IRIS-T: у Повітряних силах оцінили ситуацію

Ракети для цих систем ППО, нажаль, є дефіцитними – проте їхні запаси все ще вдається поповнювати

Україна має запаси ракет для систем протиповітряної оборони Patriot та IRIS-T. Проте їх не так багато, як хотілося б; та все ж казати, що Україна взагалі не має боєприпасів до цих систем ППО, не варто.

Про це розповів речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш в інтервʼю NV. Він нагадав, що запаси є, доказ цьому – остання комбінована атака російських терористів, коли було збито більшу частину ракет.

"Звичайно, це не нуль. Ви бачили під час останньої комбінованої атаки – ми збили велику кількість. Проти "Кинджалів" ми можемо використовувати тільки один засіб, який підтвердив свою ефективність – це Patriot. Але він ефективно може збивати "Кинджал", коли він заходить на ударну траєкторію, лоб в лоб, ефективний радіус протидії "Кинджалам" складає 40 кілометрів. Уявляєте, скільки потрібно таких Patriot, щоб закрити все?", – відзначив Євлаш.

Речник ПС ЗСУ додав, що ракети для цих систем ППО, нажаль, є дефіцитними. Проте Україна постійно перебуває на зв'язку з партнерами, які знають кількість ракет, яка залишилася, та більш-менш своєчасно поповнюють запаси Збройних сил.

"Якщо навіть не постачається сама установка, ракети також є дуже цінним елементом, який може використовуватися для стримування повітряного нападу. Однак на війні ніколи не буває достатньо ракет, тим більше під час таких масованих ударів противника, який переважає кількісно. Звісно, ми не виготовляємо самі ці ракети та не можемо закрити потребу повною мірою", – резюмував він.

Нагадаємо, газета The New York Times із посиланням на американських чиновників повідомила, що системи ППО Patriot від союзників, які були обіцяні ще у квітні, можуть прибути до України не раніше кінця червня. Для транспортування деякого озброєння потрібно більше часу. Водночас джерела підтверджують, що Україна вже отримала важливі боєприпаси.

Тим часом Україна вже отримала ракети до систем протиповітряної оборони Patriot. Вони були відправлені Іспанією та іншими західними союзниками.